Ayuntamiento de Morelia celebra aniversario de Organización Generalísimo Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 18:49:25

Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2026.- Con el convencimiento de que la labor de los recolectores es importante para que Morelia brille, la Organización Generalísimo Morelos celebró este 30 de septiembre 27 años en servicio a la ciudadanía.

Víctor Damián Vaca, representante de la organización, abrió el evento reconociendo que 27 años no son fáciles de cumplir, por lo que llamó a los agramiados a celebrar el hecho y redoblar sus esfuerzos.

En su turno, el líder de trabajadores, Roberto Anguiano López, extendió un mensaje de entrega de cuentas e impulso a las nuevas generaciones que renuevan a la organización.

En el concurrido evento llevado a cabo en la colonia Margarita Maza de Juárez, se dieron cita las y los agremiados para celebrar los logros colectivos.

Al acto también asistieron los regidores Roberto Anguiano Méndez y Hugo Servín Chávez, así como el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Morelia, Roberto Carlos López García, entre otros funcionarios municipales y estatales.