Ayuntamiento de Cadereyta rompe con sindicato de trabajadores del municipio; se espera huelga

Cadereyta de Montes, Querétaro, 14 de febrero del 2025.- La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, confirmó que, luego de acudir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, no se llegó a ningún acuerdo con los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cadereyta de Montes, por lo que se espera que 147 trabajadores vayan a huelga a partir de este día.

Mencionó que por parte de la administración municipal de Cadereyta de Montes se presentaron tres propuestas para resolver un porcentaje de las 60 peticiones del sindicato entre las que se encuentran el pago de 80 millones de pesos que tienen que ver con conceptos Como el pago al sindicato, por juicios administrativos, falta de pago a proveedores entre otros.

“Acudimos a una audiencia al municipio de Querétaro, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para tratar de llegar a un entendimiento con la Mesa Directiva del Sindicato, para que podamos todas y todos detener el estallamiento de huelga, que, en realidad, no beneficia a ninguna de las partes, no beneficia a los trabajadores del sindicato, tampoco beneficia el gobierno y a quien menos beneficia es al ciudadano”.

Reconoció que, durante la audiencia en el tribunal, hubo una rotunda negativa por parte de los representantes del sindicato, ya que no se pudo abrir ningún canal de diálogo y mucho menos se obtuvo una contrapropuesta, por lo que se prevé que este 14 de febrero estalle la huelga a partir de las 10:00 de la mañana.

“Estoy tranquila, porque de nuestra parte, como cabeza del gobierno municipal, hicimos todo lo humanamente posible, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para que no se diera; lamentablemente, la Mesa Directiva no se mostró en disposición de dialogar, no estaban con la apertura necesaria, y además conlleva la responsabilidad de su encargo lo que derivó en que decidieran estallar la huelga”.

Puntualizó que durante la reunión pidió a los líderes sindicales que se les diera más tiempo para solventar los 60 puntos del pliego petitorio, sin que esta acción fuera para que desistieran de la huelga, sino con la intención de no perjudicar a la ciudadanía, motivo por el cual tendrán que adecuar los esquemas de trabajo en la plantilla laboral del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes.

Actualmente la administración municipal de Cadereyta de Montes cuenta con un total de 600 trabajadores, y de estallar la huelga la plantilla se reducirá a 453 trabajares, por lo que se mantendrán las actividades diarias propias del ayuntamiento, ya que no se pretende generar molestia entre la ciudadanía por la falta del personal.