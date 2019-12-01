Avanzan obras en la comunidad de La Palma en Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 21:49:51

Villa Morelos, Michoacán, a 25 de agosto 2025.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial del municipio y fortalecer la calidad de vida de las familias, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que se lleva a cabo la pavimentación en la comunidad de La Palma, y paralelamente en diversas zonas del municipio.

Al respecto, el acalde destacó que estos trabajos forman parte de un gobierno con causa, cuyo propósito es ofrecer caminos más seguros y accesibles para peatones y automovilistas, facilitando con ello la movilidad y el bienestar de los habitantes.

Las obras consisten en la nivelación del terreno, compactación de la base, colado de concreto hidráulico y acabado final, con lo que se garantiza mayor durabilidad y resistencia en beneficio de quienes transitan diariamente por la zona.

“Porque somos un gobierno con causa, construimos para ti. Hoy, en La Palma, avanzamos con obras que generan beneficios reales y duraderos para nuestra gente”, expresó Julio César Conejo Alejos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelos reiera su compromiso de seguir trabajando de manera constante en proyectos que atiendan las necesidades prioritarias de las comunidades, impulsando el desarrollo y la unión social en todo el municipio.