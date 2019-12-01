Avanzan obras del tren México-Querétaro conforme a calendario: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que los avances que se tienen registrados por las obras del tren México-Querétaro avanzan conforme a lo establecido cronológicamente por el Gobierno federal, conforme a las acciones llevadas en avenida Corregidora en la capital de la entidad.

Reconoció que se trabaja de forma conjunta con los tres niveles de gobierno, con la intención de establecer los puntos de acción y conocer los avances de la misma.

Destacó que cada semana se desarrollan mesas de trabajo donde participan autoridades estatales y municipales con los encargados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como agrupaciones de ingenieros militares.

“Siguen trabajando de acuerdo al plan operativo que se planteó hace meses; sí estamos teniendo reuniones ya cada semana por municipio, con la agrupación de ingenieros, con SEDATU y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde estamos tratando específicamente los temas del tren”, dijo.

De igual manera, aseguró que el Gobierno del Estado trabaja en la integración de las propuestas y proyectos técnicos para las obras complementarias para los municipios de San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y Pedro Escobedo, las cuales deberán ser revisadas por la federación.

“Estamos construyendo las obras que nosotros queremos proponer como gobierno, las estamos ordenando por municipio para poderlas presentar y que se puedan tomar en cuenta, sobre todo como obras complementarias en el municipio; creemos que es buena la obra del tren, pero sí necesitan obras complementarias que beneficien a esta obra, de lo contrario va a ser muy complicado que pueda funcionar como se está planteando”.