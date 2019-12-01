Avanzan labores de restauración en la Misión de San Miguel Concá en la Sierra Gorda de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- Para continuar con la preservación de nuestros monumentos históricos edificados, personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), a través de la Dirección de Proyectos y Construcción en Sitios y Monumentos, supervisó el proceso de restauración de la Misión de San Miguel Concá, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Como parte de los trabajos de restauración en la Misión Franciscana del siglo XVIII, ubicada en Arroyo Seco, se realiza actualmente la etapa de limpieza y consolidación de estucos de la portada principal, y eliminación de los microorganismos que generaban la pérdida de la capa pictórica. Así mismo, se llevan a cabo trabajos preliminares para la rehabilitación de las cubiertas, con un reporte general de avance del 20 por ciento.

Esta obra de conservación tiene el propósito de preservar el valor arquitectónico y cultural de nuestra zona serrana, garantizando que las estructuras históricas se mantengan en óptimas condiciones, protegiéndolas del deterioro natural y los factores externos. Dichas acciones benefician a más de 13 mil habitantes, a través del fortalecimiento de la identidad comunitaria y el turismo cultural en la Sierra Gorda.

Cabe destacar que estos trabajos se realizan con una inversión bipartita entre el Gobierno del Estado en 41.67 por ciento y el Gobierno Federal con 58.33 por ciento, del monto total de cinco millones 720 mil 712 pesos, que asegura la viabilidad y calidad de la restauración, misma que será concluida en el primer bimestre del año próximo.