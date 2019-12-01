Avanza proyecto para declarar área natural protegida al parque Los Alcanfores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:52:36

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro (Sedesu), Marco Antonio del Prete Tercero, informó que el proyecto para declarar el parque Los Alcanfores avanza, ya que se han recibido 180 propuestas ciudadanas, las cuales están siendo analizadas.

Explicó que en el mes de abril se podrá hacer la declaratoria oficial, aunque aún están en proceso de revisión las opiniones de distintas asociaciones civiles, ya que así lo marca el procedimiento.

“Hemos recibido como 180 propuestas… para eso es la consulta pública, para que cada quien exprese lo que a su derecho convenga, (…) el hecho de que una persona opine dentro de la consulta no es sinónimo de que se invalide todo el trabajo que hizo un equipo de profesionales de la Secretaría”, dijo.

Mencionó que ante señalamientos sobre una posible reducción del polígono del área, podrían haber ajustes, los cuales responden a condiciones específicas del terreno donde se ubica infraestructura proyectada.

“El terreno que se está perdiendo es donde está la estación, entonces también hay que ser congruentes con las proposiciones que se hacen, es decir, que se eliminaron cinco mil metros que no tienen valor ambiental del área natural protegida sería innecesario”, explicó.

Destacó que una vez que se concluya con la consulta ciudadana, se realizará un foro abierto para que participe la ciudadanía y pueda expresar su opinión de forma directa ante las autoridades.

“Vamos a hacer un panel, un foro abierto, para que quien quiera expresar su opinión lo haga de manera abierta”.