Avanza proyecto de sustitución de UMF No. 21 en Jacona

Jacona, Michoacán, a 6 de octubre de 2026.- Luego de que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobara aceptar en donación un predio en el municipio de Jacona, Michoacán, el proyecto de sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 21 para convertirla en una UMF Plus avanza.



De acuerdo con el director general del Instituto, maestro Zoé Robledo, estas acciones permiten seguir incrementando la capacidad instalada ante el aumento de la población en el país.



En tanto, el titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, recordó que dicha UMF Plus forma parte del paquete de otras tres clínicas de este tipo a construir en Zacapu, Lázaro Cárdenas y La Piedad, además de otra UMF en Nuevo San Juan Parangaricutiro.