Avanza Morón en la construcción de la unidad en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 13:56:00

Angangueo, Mich., a 13 de julio de 2026.- A su paso por las diversas regiones de Michoacán, el profesor Raúl Morón Orozco, construye desde los cimientos la unidad del pueblo y fortalece el respaldo a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Tzintzuntzan, Zinapécuaro, Contepec y Angangueo, fueron los municipios que el senador con licencia visitó durante la última semana en cumplimiento de las responsabilidades que asumió con el movimiento al registrarse como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

A través de asambleas informativas, Raúl Morón ha generado un ánimo colectivo por hacer realidad los anhelos del pueblo a través de la organización, lo que se traduce en sumatorias de diversos sectores sociales y simpatizantes tanto de Morena como del Partido del Trabajo.

Raúl Morón continuará su recorrido por Michoacán durante esta siguiente semana en municipios como Tangamandapio, Pajacuarán y Tanhuato, además de nuevos encuentros con sectores sociales.