Avanza la Fuerza Naranja en Michoacán con la integración de comisiones operativas municipales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 21:45:53
Gabriel Zamora, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- Con el respaldo de la ciudadanía, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, encabezó la integración de las comisiones operativas municipales en los municipios de Gabriel Zamora y Parácuaro, donde Gerardo Macías y Manuel Magaña rindieron protesta como titulares, respectivamente.

“Estoy seguro que junto con sus equipos, formados por ciudadanos comprometidos con el bienestar de sus comunidades, ya están listos para poner manos a la obra y llevar la Fuerza Naranja a todos los rincones de Michoacán. Espero vernos muy pronto de nuevo, familia naranja”, señaló el líder estatal.

Durante el evento, las y los integrantes de cada comisión se comprometieron a fortalecer el proyecto ciudadano y a trabajar de manera cercana con la sociedad, llevando las acciones y propuestas de Movimiento Ciudadano a cada comunidad.

En esta gira de trabajo, también estuvieron presentes Carlos Herrera Tello, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, integrantes de la Comisión Operativa Estatal y liderazgos locales de las distintas regiones, quienes acompañaron la ceremonia de nombramientos y reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del partido en el estado.

