Avanza entrega de enseres domésticos a familias afectadas por lluvias en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 10:05:48

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, informó que durante esta semana se entregaron 915 enseres domésticos a familias afectadas por las lluvias en las delegaciones Epigmenio González, Félix Osores Sotomayor y en el Centro Histórico.

Luis Nava agregó que hasta el momento se han atendido 203 solicitudes con la entrega de refrigeradores, estufas, lavadoras y colchones con base y de esta manera se respalda a los hogares que sufrieron daños a consecuencia de la contingencia.

El funcionario estatal subrayó que la administración estatal, por instrucción del gobernador Mauricio Kuri, mantiene su compromiso de apoyar a todas las familias de manera directa y oportuna para que puedan recuperar su tranquilidad luego de las afectaciones.

“Que puedan retomar sus actividades cotidianas con mayor seguridad y confianza. Estamos trabajando con orden, transparencia y cercanía, recorriendo cada colonia afectada para atender de manera directa a quienes más lo requieren en esta temporada de lluvias”, explicó el titular de la dependencia.

La SEDESOQ continuará cumpliendo el compromiso de acompañar a las familias de la capital queretana en el proceso de recuperación y de garantizar que los apoyos lleguen de manera transparente a las familias afectadas.