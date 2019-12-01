Avanza el proceso de regularización jurídica de los viñedos queretanos

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que se avanza en el proceso de regularización jurídica de los viñedos queretanos, con el objetivo de fortalecer su operación comercial y vincularlos estratégicamente con el sector turístico.

Actualmente, dijo, de los 34 viñedos registrados en la entidad, 10 ya cuentan con regularización completa, cinco se encuentran en proceso, y el resto participa en reuniones mensuales con autoridades estatales y municipales para avanzar en su formalización.

“Cuando llegamos a la Secretaría de Gobierno nos encontramos con que los viñedos son un importante atractivo del estado, pero carecían de certeza jurídica. Tienen permisos, pero faltaban condiciones claras para la venta y el almacenaje”.

Como parte de la estrategia, detalló, se creó una figura de licencia específica dentro del reglamento interno de la Dirección de Gobierno, que contempla dos tipos de autorización: una para restaurantes y otra para almacenaje. La mayoría de los viñedos cuentan con servicios gastronómicos, por lo que ambas licencias son fundamentales para su operación integral.

Detalló que se mantiene coordinación con municipios como Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Cadereyta, San Juan del Río y Pedro Escobedo, donde se concentra la actividad vitivinícola. “Estamos trabajando con los municipios para que ellos también generen las condiciones necesarias y emitan licencias de funcionamiento bajo un nuevo tipo de uso de suelo: el agroturístico”.

Enfatizó que este nuevo esquema permite a los viñedos cumplir con los requisitos locales y posteriormente realizar el trámite ante el gobierno estatal. Aunque no hay un plazo definido para concluir el proceso de regularización, Gudiño aseguró que la Secretaría de Gobierno mantiene las puertas abiertas para atender cada caso de manera confidencial y personalizada.

“La certeza jurídica permitirá que los viñedos colaboren más estrechamente con la Secretaría de Turismo y otras dependencias, impulsando la atracción de visitantes nacionales e internacionales. Con reglas claras, los viñedos podrán consolidarse como motores del agroturismo en Querétaro”.