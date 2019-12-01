Avanza Cruzada por la Movilidad Segura con acciones preventivas en inmediaciones de la UTEC

Morelia, Michoacán; 19 de octubre de 2026.- Bajo las instrucciones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) continúa impulsando acciones para fortalecer la seguridad vial en Morelia, como parte de la Cruzada por la Movilidad Segura.

En esta ocasión, se realizaron trabajos para la instalación de un reductor de velocidad sobre la avenida Nicolás Ballesteros en la colonia Ciudad Industrial, en las inmediaciones de la Universidad Técnica (UTEC), con el objetivo de contribuir a la prevención de incidentes viales y propiciar condiciones más seguras para estudiantes, peatones y automovilistas que transitan por la zona.

Como parte de estas acciones, también se llevó a cabo la señalización de reductores de velocidad, cruces peatonales y zona escolar, con el propósito de mejorar la visibilidad de estos elementos y favorecer el tránsito seguro de quienes circulan por la zona, especialmente de las personas que se desplazan a pie.

Asimismo, personal de Sedum impartió una capacitación a la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la universidad, sobre la importancia de construir entornos seguros, fomentar una cultura vial responsable y promover la convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, a través de Sedum, refrenda su compromiso con la prevención de siniestros viales y el fortalecimiento de una movilidad más segura, accesible y responsable para todas y todos, en el marco de la Cruzada por la Movilidad Segura.