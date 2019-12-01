Avanza construcción del Morebús; presenta hasta 42% en tramos de obra

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre del 2026.- La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, destacó los avances que presentan los tres tramos que integran la obra del Morebús, desde el obelisco Lázaro Cárdenas hasta la desviación a Cuto de la Esperanza, en el poniente de la capital.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la secretaria resaltó que la primera etapa, que va desde el obelisco Lázaro Cárdenas a la avenida Escuadrón 201, tiene un 22 por ciento de avance tanto en la construcción del carril confinado o carril exclusivo que se realiza para el Morebús, como en la ampliación del puente a desnivel sobre Tres Puentes, la colocación de concreto hidráulico y dos estaciones en proceso.

La segunda etapa, que va de la avenida Escuadrón 201 hasta la avenida Cointzio, lleva un 22.5 por ciento de avance con cuatro estaciones en proceso y la construcción de carril confinado; mientras que, en la tercera etapa, que se conforma desde Cointzio hasta la desviación a Cuto de la Esperanza, se registra un 42 por ciento de avance, con tres estaciones del Morebús realizándose y la colocación de una gran parte del carril exclusivo.

Además, Huerta Moctezuma detalló que se tiene un avance importante en las obras hidráulicas que se realizan a la par en los tramos de Cointzio a San Juanito Itzícuaro y en la zona de Tres Puentes, donde se sustituye tubería y se realizan trabajos para renovar la infraestructura pluvial como parte de las acciones complementarias al proyecto de movilidad.