Avanza construcción de HGZ del IMSS en Zitácuaro

Avanza construcción de HGZ del IMSS en Zitácuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 15:53:42
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Zitácuaro, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- Esta obra forma parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, para mejorar la atención a la salud.

Este nosocomio se ha diseñado con vanguardia médica y contará con una sala de Hemodiálisis para la atención de pacientes que requieren tratamiento de sustitución de la función renal.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, acompañado por el presidente municipal, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, visitaron y constataron los progresos de esta moderna unidad médica que representa una solución integral y humana para los derechohabientes de la región.

Van-Dick Puga detalló que el HGZ No. 87 dispondrá de 90 camas y ofrecerá atención en 20 especialidades médicas. Además de que ya se ha concretado la contratación de 107 médicas y médicos especialistas para iniciar operaciones en próximos meses.

Durante el recorrido el presidente municipal, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, resaltó que el nuevo hospital posiciona a Zitácuaro como un centro estratégico de servicios de salud, fortaleciendo la economía local y la generación de empleo.

Con esta obra, el IMSS reafirma su compromiso de ampliar la cobertura de seguridad social y garantizar el acceso oportuno a la atención médica de alta calidad en la entidad.

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