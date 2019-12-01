Avanza caso “Cantaritos”: Braulio Guerra  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:27:25
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- El presidente del Poder Judicial del estado de Querétaro, Braulio Mario Guerra Urbiola, informó que el próximo 10 de noviembre vence el plazo para que la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) realice la acusación formal a los imputados por el caso “Cantaritos”.

Explicó que la investigación completaría concluyó en el mes de octubre, por lo que ahora la FGE deberá realizar la acusación formal a los implicados, siendo el 10 de noviembre la primera fecha para los dos primeros detenidos y el 19 de noviembre para un tercer imputado.

“El 10 de noviembre vence el plazo para que la Fiscalía realice la acusación formal en el primer caso de los dos primeros imputados, mientras que el otro vencimiento, respecto de la tercera persona imputada, será el 19 de noviembre”, dijo.

Mencionó que una vez que se cumplimente con estos plazos, el proceso judiciaria entrará en audiencias intermedias, donde se presentarán las pruebas y evidencias de la investigación para poder definir la fecha para el juicio oral.

“De ahí vendrá una secuencia de actos procesales, primero la audiencia intermedia, donde se presentan las evidencias y las pruebas; después ya se toma la decisión de una fecha para el juicio”.

En entrevistas pasadas, Guerra Urbiola había expresado que dos de los vinculados a proceso podrían alcanzar penas hasta de 50 años, por delitos de homicidio a 10 personas y por tentativa de homicidio en contra de otras 10 personas.

Cabe mencionar que el próximo 9 de noviembre, el ataque armado al bar “Los Cantaritos” cumple un año.

