Avance del 77 por ciento nuevo plantel del CBTIS 304 en El Marqués, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 13:34:36

El Marqués, Querétaro, 30 de noviembre del 2025.- El encargado de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mauricio Ruiz Olaes informó que la construcción del plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 304, presenta un avance del 77 por ciento, por lo que se tiene previsto que esté completo antes de que concluya el año.

Explicó que el plantel educativo que se construye en Los Héroes, municipio de El Marqués, podría iniciar operaciones en enero del 2026, albergando a 318 estudiantes que conforman la primera generación, actualmente se encuentran tomando clases en una telebachillerato cercano.

Reconoció que el plantel tendrá capacidad para recibir entre 500 y 600 alumnos; esta estrategia y curricular académica responde a una estrategia federal para fortalecer la educación técnica en función de las necesidades actuales del mercado laboral.

“La idea es que ya terminen y se incorporen para que en enero empiecen a trabajar, lo importante es que estas carreras están enfocadas en la demanda laboral real en Querétaro como la ciberseguridad, inteligencia artificial y fibra óptica”, dijo.

Puntualizó que se trabaja en la actualización de los talleres de escuelas técnicas en el estado, con el objetivo de alinearlos a los perfiles laborales que hoy demandan los sectores productivos.

Cabe mencionar que la construcción comenzó el pasado mes de agosto, y una vez que esté concluida y se espera que atienda a más de mil 300 alumnos.