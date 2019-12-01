Autoridades de Celaya rechazan acusaciones del gobierno de Estados Unidos para no viajar a Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 15:25:12

Celaya, Guanajuato, a 15 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, negaron categóricamente la existencia de terrorismo en el municipio, en el estado de Guanajuato y en todo el país, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una recomendación para no viajar a esta ciudad, argumentando supuesta presencia de dicho delito.

“No hay terrorismo en Guanajuato. Es más, es muy difícil que exista en todo México. Los grupos armados que había antes ya no existen. Pueden hablar de delincuencia, pero no de terrorismo, porque es otra cosa”, afirmó el alcalde.

Ramírez cuestionó que las autoridades estadounidenses no diferencien entre tipos de delitos, lo que —dijo— genera declaraciones inexactas.

“Cuando Estados Unidos dice que Celaya está igual que antes, es que no tienen información completa. He estado con empresarios y presidentes de consejos que me han dicho que sienten la transformación de la ciudad. Eso quiere decir que el cambio es real”, señaló.

Como ejemplo, el alcalde destacó que recientemente hubo un lapso de siete días sin homicidios en el municipio, algo que, aseguró, no se registraba en años anteriores.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, expresó respeto por la postura estadounidense, pero defendió la labor de las autoridades locales.

“Es una recomendación de Estados Unidos de no venir a Celaya porque dicen que hay terrorismo. Respetamos lo que digan otros países, pero nosotros tenemos nuestra propia opinión y trabajamos adaptándonos a las circunstancias y realidades del municipio”, indicó.

Ambos funcionarios coincidieron en que la percepción internacional debe basarse en datos reales y no en apreciaciones incompletas, asegurando que la ciudad atraviesa un proceso de mejora en materia de seguridad.