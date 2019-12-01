Aunque nos cueste la vida, desde el PRI vamos a defender la democracia: Alejandro Moreno

Aunque nos cueste la vida, desde el PRI vamos a defender la democracia: Alejandro Moreno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 20:59:35
Ciudad de México, a 21 de agosto de 2025.- Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió a Morena que desde el tricolor “no permitiremos que conviertan a México en otra Venezuela”, y afirmó que “aunque nos cueste la vida, vamos a defender nuestra democracia, nuestras libertades y el futuro de nuestros hijos”.

Después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó de manera unánime la propuesta de Morena de inventar y fabricar un procedimiento en su contra y en contra del PRI por supuestas irregularidades en Campeche, aseguró que Morena ataca, miente y calumnia sin ningún sustento legal.

En un posicionamiento publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional consideró que “solo querían montar un show mediático para continuar la persecución política en mi contra y de mi familia”.

Sostuvo que “cada vez que Morena intente intimidar, va a fracasar”, y expuso que “su estrategia es clara: inventar y fabricar acusaciones, porque no pueden con la fuerza de un PRI firme y combativo”.

El Presidente Alejandro Moreno aseguró que “seguiremos denunciando los abusos del poder, las amenazas y defendiendo a México de un gobierno autoritario y de todos los narcopolíticos de Morena”. 
En ese sentido, adelantó que “no nos vamos a doblar. Jamás les tendremos miedo, el miedo es de cobardes. Siempre los vamos a enfrentar, aun poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestra familia”.

Dijo que en todo el mundo ya saben quién es Morena: un gobierno corrupto, autoritario y aliado del crimen organizado. “No solo destruyen a México desde dentro, también manchan la imagen de nuestra patria afuera. Por eso los vamos a seguir denunciando a nivel internacional, en cada foro y en cada espacio, hasta que quede claro que Morena es sinónimo de fracaso, de mentiras y de traición al pueblo de México”, expresó.
El líder nacional del PRI ratificó que Morena es un peligro para México, y agregó que “es un desastre y la vamos a desenmascarar”. 

Dejó en claro que “no nos doblan, no nos compran y no nos intimidan. Vamos a derrotarlos en las urnas y en las calles, porque la fuerza del PRI y del pueblo de México es mucho más grande que su corrupción, su cobardía y su complicidad”.

Por lo anterior, el Presidente Alejandro Moreno confió en que, con el PRI de frente y con la fuerza del pueblo de México, Morena jamás impondrá su dictadura”.

