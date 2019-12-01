Aunque no estén físicamente la lucha de los revolucionarios sigue y seguirá vigente: PRI Michoacán

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- Aunque físicamente no se encuentren, a los priistas que se adelantaron los seguimos recordando por su lucha y pasión con la que se entregaron a las tareas del partido al que siempre pertenecieron y permanecieron firmes, leales e institucionales, aseguró el secretario de Organización, Arturo Gamboa Mendoza, durante la entrega de reconocimientos a "Priistas de Oro" de Morelia.

"Quienes nos encabezaron, quienes dirigieron una gran batalla por nuestro instituto político, aunque presenciemos su ausencia física, nosotros vamos a seguir honrándolos con el legado que nos dejaron, vamos a seguir luchando por lo que ellos en algún momento nos inspiraron a generaciones de priistas a seguir trabajando en unidad, por nuestro pueblo, por nuestra Morelia", dijo.

La regidora priista por Morelia, Edna Martínez Nambo, afirmó que justo es recordar a los priistas que sin importar las tempestades, tocaron puerta por puerta en cada campaña para solicitar el voto por el Revolucionario Institucional.

"Es bien importante recuperar esa memoria histórica de todas las luchas que hemos pasado juntos. Los que ya se fueron, los que siguen, los que siguen con la camiseta bien puesta y que necesitamos ir nuevamente a tocar las puertas de muchos militantes que toda la vida han votado por nuestro partido, independientemente de los buenos o los malos candidatos", mencionó.

En su oportunidad, Carolina Tomas Flores, presidenta del PRI en Morelia, acompañada por el secretario general, Luis Fernando Dorazco, agradeció la lealtad de las y los priistas morelianos quienes desde los seccionales aportan al trabajo del partido, y reafirmó que "este reconocimiento es para eso, para honrar la pasión que nuestros líderes le entregaron al partido. Esa relación, ese cariño, esa entrega, ese compromiso que ellos tuvieron con nuestro partido".

Recibieron el reconocimiento las familias de los priistas Fernando Rafael Torres Paniagua; María de los Prodigios Rosales Gallegos; Eva Díaz Flores; y José Refugio Cruz; estuvo presente también la secretaria de Operación Política, Brenda Garnica Meza.