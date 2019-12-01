Aumento del 13% al salario mínimo, acto de justicia para el pueblo: Morón

Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2025.– "El aumento del 13% al salario mínimo anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la iniciativa que presentará en el 2026 para reducir de forma gradual la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales, son un profundo acto de justicia al pueblo de México, afirmó el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

En La Mañanera del Pueblo, la Presidenta dio a conocer que a través de un consenso con el sector obrero y patronal, se concretó el aumento del 13% al salario mínimo para el 2026, con lo que pasará a ser de 315.04 pesos diarios a partir del 01 de enero del próximo año, es decir, alrededor de 9 mil 582.47 pesos, mientras que en la frontera norte el incremento será del 5%, por lo que pasará a ser de 440.87 pesos diarios.

Raúl Morón, destacó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación el poder adquisitivo en México ha crecido un 154% del 2018 a la fecha y con este nuevo ajuste, se beneficia a 8.5 millones de personas trabajadoras y se permite que en los hogares mexicanos se cuente con los recursos necesarios para pasar de adquirir 1.8 a 2.0 canastas básicas.

En tanto, sobre la iniciativa que presentará la Presidenta para la implementación de la semana laboral de 40 horas, el senador reconoció el esfuerzo por parte del Gobierno de México para construir una propuesta sólida, producto de más de 40 mesas de trabajo con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y de sociedad civil.

Al concretarse la reforma, 13.4 millones personas trabajadoras se beneficiarán, ya que quedarían establecidas a nivel constitucional la jornada de 40 horas sin que esto implique la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones; su vez se prohíben las horas extras para menores de edad.

El legislador externó que para lograrlo, se propone un esquema de disminución gradual de dos horas por año que sería efectiva cada 1° de enero, hasta llegar a las 40 horas en el 2030, lo que traerá grandes beneficios sociales y a la salud, al mejorar el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar de las y los mexicanos.