Aumento al salario mínimo beneficiará a 325 mil trabajadores michoacanos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 11:06:44

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- El incremento del 13 por ciento al salario mínimo beneficiará el siguiente año a 325 mil 687 trabajadoras y trabajadores formales michoacanos, quienes recibirán el beneficio de manera directa, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario refirió que los programas del Bienestar, así como el incremento al salario mínimo del 154 por ciento registrado en los últimos siete años, han permitido que más de 13 millones de mexicanos salgan de la pobreza, siendo esta una de las fortalezas de la Cuarta Transformación.

Ramírez Bedolla puntualizó que en el año 2018 el salario mínimo se encontraba en 88.36 pesos diario, el cual alcanzaba para un 0.79 por ciento de la canasta urbana de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Resaltó que, al pasar el salario de 278.80 pesos este año a 315.04 pesos en 2026, esto beneficiará la economía de las familias michoacanas al incrementarse la capacidad de consumo.

Además, el gobernador refirió que de esta manera se rompió con el mito de que se si se aumentaba el salario se generaría inflación.