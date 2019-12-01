Aumenta preferencia ciudadana por Fabiola Alanís rumbo a candidatura al gobierno estatal

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- Continúa el crecimiento en las preferencias a favor de la legisladora Fabiola Alanís Sámano, para ser la candidata de Morena al gobierno del estado en 2027; en agosto, las preferencias oscilan entre el 21.5% y el 26.8%, según diversas mediciones de casas encuestadoras.

Durante los últimos tres meses, las preferencias sobre perfiles para encabezar la próxima candidatura a la gubernatura michoacana se cerró a solo dos figuras: la diputada Fabiola Alanís Sámano y el senador Raúl Morón Orozco.

Según las mediciones de la firma GobernArte, la diputada morenista registró una preferencia del 16.9% en junio de este año para ser la candidata a gobernadora por Morena, con poco más de un punto de diferencia arriba del tercer lugar y a seis puntos del primer lugar.

Sin embargo, esta misma casa encuestadora reveló que, en agosto, Fabiola Alanís ya contaba con 21.5 por ciento de las preferencias, es decir, creció cerca de cinco puntos en tres meses, y la contienda se centró ya solo en ella y en Raúl Morón, quienes son los únicos perfiles que concentran más de 20% de las preferencias cada uno.

Otra casa encuestadora, LaEncuesta.Mx, en julio colocó a la coordinadora de la bancada morenista con 25.2% de las preferencias, y en agosto su medición fue de 26.8% a favor. Sin embargo, en julio, Fabiola Alanís ocupó el tercer lugar en las preferencias según esta firma, pero en agosto ya era el segundo lugar y con más de 10 puntos de diferencia con el tercer lugar.

Por otro lado, la encuesta de la firma Algoritmo, muestra que, de julio a agosto, las preferencias por la coordinadora de Morena en el Congreso del Estado crecieron de 24% a 25%, cerrando la brecha con Morón Orozco, quien no creció en esta medición durante el último mes.

En las mediciones de estas tres casas encuestadoras se coincide en el crecimiento de la legisladora morenista y en el cierre de la contienda entre dos perfiles: Raúl Morón y Fabiola Alanís.

Cabe destacar que ambos perfiles ya tienen experiencia en el servicio público, sin embargo, sus últimos encargos fueron, en el caso de Raúl Morón, la Presidencia Municipal de Morelia, y en el caso de Fabiola Alanís, la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Gobierno de México, que la colocó como la única mujer michoacana que participó en el gabinete del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.