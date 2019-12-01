Aumenta esperanza de vida en niños con cáncer; Michoacán garantiza tratamientos y apoyos económicos: Bedolla

Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2026.- Tras señalar que durante los últimos años, más de 500 niños se han recuperado de algún tipo de cáncer, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que los tratamientos puntuales y la adquisición de equipos nuevos para tratar la enfermedad han sido fundamentales en la atención oportuna.

Detalló que el Gobierno de Michoacán invirtió 165 millones de pesos en un acelerador lineal y un PET Scan para brindar apoyo integral a las niñas y niños de la entidad, con lo cual ya no se tiene lista de espera en radioterapia.

“Nos da mucho ánimo porque ha aumentado la esperanza de vida en los niños con cáncer en Michoacán”, resaltó el mandatario, al reconocer el trabajo de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y del personal del Hospital Infantil y del Instituto Oncológico del Estado por el avance en la lucha contra el cáncer infantil.

Mientras tanto, Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud estatal, manifestó que la administración estatal otorga 4 mil pesos mensuales a las familias con menores con padecimientos oncológicos, con lo cual se garantiza que el factor económico no sea un impedimento para asistir a las citas médicas.

Indicó que para que un niño recupere su salud se requiere dar seguimiento puntual a los tratamientos, ya que el abandono suele ser la principal causa de recaídas.