Atlético Morelia-UMSNH Femenil logra su cuarta victoria en la Liga TDP

Morelia, Michoacán, a 01 de noviembre de 2025. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil consiguió su cuarta victoria de la temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este viernes derrotara 2-0 a Cajeteros Celaya en duelo de la Jornada 5 del Grupo 5, que se desarrolló en el Estadio Universitario.

Apenas al minuto 12 Sofía Medina recibió el balón en tres cuartos de cancha, condujo unos metros y disparó con potencia antes de entrar al área para vencer a la arquera rival y poner el 1-0 en la pizarra.

Y al 33' las nicolaitas tejieron una jugada desde sector derecho que llegó al otro lado, donde Fátima Casanova recibió, se metió al área y definió por un costado ante la salida de la guardameta para poner el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento las locales mantuvieron el control del esférico y llegaron con peligro a la cabaña contraria, sin embargo, les faltó puntería, por lo que el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil llega a 12 puntos, se coloca en el tercer lugar del grupo y en la fecha 6 visitará a Santa Ana del Conde, encuentro programado para el sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas en la cancha El Roble.