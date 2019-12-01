Atienden SMDIF de Querétaro 286 juicios en apoyo a adultos mayores

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- La Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores del sistema DIF municipal de la capital queretana atiende 286 juicios y ha atendido 156 reportes, de los cuales se han realizado 204 visitas, en algunos casos han ameritado más de una, los tipos de violencia en su mayoría son omisión de atención hacia los abuelitos, confirmó el procurador, Zury Dazaev Martínez.

“No siempre de la atención de reportes derivan en un procedimiento judicial, porque justamente de estas acciones que hacen los equipos de reporte, hay una parte que hace la abogada o el abogado que son convenios extrajudiciales, esos convenios extrajudiciales el fin es que de manera voluntaria, primeramente administrativa, la familia entienda que existe una obligación de, no nada más, moral si no es la ley legal de brindar esos apoyos a la mayor, cuando se logra el objetivo sin judicializar el procedimiento evidentemente no pasa al área política que lleva a cabo el juicio, pero hay casos en los que no llegan no llega un reporte para atención del equipo multidisciplinario, pero si llega el adulto mayor a las oficinas de esta procuraduría de protección a solicitar orientación jurídica para ver qué posibilidades tiene de demandar pensión a la viuda”, dijo.

Explicó que no siempre los reportes derivan un proceso judicial, ya que se logran convenios extra judiciales que de forma administrativa la familia atiende la obligación legal de brindar apoyo a los adultos mayores.

“Esta procuraduría le apostamos a la prevención a poder disminuir los casos de omisión o de violencia, llamémosle violencia, no nada más a un acto físico, un golpe o a la mejor una cuestión sino también a la omisión de cuidados, falta de alimentos de cuidado como este abandono, es de dejar de proporcionar a la persona adulta mayor que puede estar cargo, nuestros ciudadanos o que por ley estamos obligados a obligarles a estos ciudadanos como pueden ser por ejemplo los hijos, a los padres que ya han los mayores, entonces la cuestión aquí es poder concienciar a la ciudadanía, a los familiares, a los niños de la importancia del ciudadano en este tema”.

Recordó que cuentan con una comparativa de casos de reportes en casos de violencia, donde hay una disminución de reportes de un 25.7 por ciento.

“Sí hay una diferencia, primero en vamos a identificar los tipos de violencia que generalmente sufre el adulto mayor y que son, evidentemente, los que se enfoca el equipo multidisciplinario, es desde violencia física, les voy a nombrar las principales; violencia física, la violencia física, la verdad es que el porcentaje es poco, donde más se observa la violencia es en la cuestión de brindarle al adulto mayor los cuidados y las atenciones que requiere, me refiero a cuestiones de alimentos, a cuestiones de atención médica principalmente o hay adultos mayores que digamos totalmente solos o abandonados”.

