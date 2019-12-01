Atiende Ooapas trabajos de alcantarillado y bacheo en Ventura Puente

Atiende Ooapas trabajos de alcantarillado y bacheo en Ventura Puente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 10:40:03
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Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realizó trabajos de reposición de la línea de drenaje, previamente reparada por el Departamento de Alcantarillado, así como labores de bacheo y retiro de escombro en la calle Río Yaqui, esquina con Lago de Pátzcuaro, en la colonia Ventura Puente.
 
Con estas acciones, se atendió la zona y se mejoraron las condiciones de la vialidad para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por el lugar.
 
El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica, así como de realizar las labores necesarias para mantener en buen estado las calles de Morelia.
 
El Ooapas hace un llamado a la ciudadanía a tener paciencia y comprensión ante las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar, ya que son necesarios para mejorar los servicios y la infraestructura de la ciudad. Asimismo, agradece la colaboración de las y los morelianos durante estas labores.

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