Atiende Ooapas trabajos de alcantarillado y bacheo en Ventura Puente

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) realizó trabajos de reposición de la línea de drenaje, previamente reparada por el Departamento de Alcantarillado, así como labores de bacheo y retiro de escombro en la calle Río Yaqui, esquina con Lago de Pátzcuaro, en la colonia Ventura Puente.



Con estas acciones, se atendió la zona y se mejoraron las condiciones de la vialidad para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan por el lugar.



El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia de dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica, así como de realizar las labores necesarias para mantener en buen estado las calles de Morelia.



El Ooapas hace un llamado a la ciudadanía a tener paciencia y comprensión ante las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar, ya que son necesarios para mejorar los servicios y la infraestructura de la ciudad. Asimismo, agradece la colaboración de las y los morelianos durante estas labores.