Atiende CEEAV caso de víctima que falleció por fuego cruzado en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 07:27:02

Morelia, Michoacán; 21 de noviembre.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) brindará todo el apoyo legal, jurídico y psicológico para garantizar el respeto a los derechos de la víctima que perdiera la vida ante el fuego cruzado en un enfrentamiento registrado esta semana.

El titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, dio la instrucción para que se apliquen todos los protocolos de la institución para la atención integral de las víctimas indirectas de Roxana V., oriunda de la comunidad de San Andrés Tziróndaro.

En las instalaciones de la Comisión, directivos de diversas áreas se reunieron con los familiares de la víctima para establecer un esquema de asistencia, protección y reparación integral; y, para coadyuvar a garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

Aunado a las acciones inmediatas que se pusieron en marcha, se realizará un diagnóstico de las necesidades de los familiares para activar los esquemas de atención que se requieran, que incluye la prestación de servicios multidisciplinarios con los que cuenta la institución.

La CEEAV reitera su compromiso para continuar avanzando hacia esquemas de apoyo que garanticen la asistencia, protección, justicia y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.