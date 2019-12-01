Atiende Bedolla solicitudes ciudadanas en audiencia pública en Tocumbo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 20:11:32

Tocumbo, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó audiencia pública en Tocumbo donde atendió solicitudes ciudadanas en materia de infraestructura y equipamiento educativo, rehabilitación carretera, entre otros.

Junto con funcionarios estatales, el mandatario escuchó las inquietudes de la gente y canalizó las propuestas para la construcción de aulas, sanitarios, techumbres, agua potable y equipo de cómputo para algunas escuelas de nivel básico.

Además de infraestructura carretera para la rehabilitación de los tramos San Rafael-Los Reyes, Sicuicho-Tzirio y la construcción de un andador en el camino que conecta la carretera Santa Clara con Los Reyes.

El gobernador reiteró la visión de su administración con apoyo a los municipios y cercanía directa con la gente para conocer y atender sus principales necesidades y demandas.