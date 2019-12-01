Atestigua Marco Del Prete incorporación del ICATEQ a Global Electronics Association

Atestigua Marco Del Prete incorporación del ICATEQ a Global Electronics Association
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 13:30:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, firmó como testigo de honor la incorporación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) a la Global Electronics Association, lo que lo convertirá en el primer centro de formación técnica estatal en México en incorporarse a la asociación.

Del Prete Tercero indicó que vincular el conocimiento a través de la práctica y del ICATEQ, genera en Querétaro una ventaja competitiva que otros estados no tienen, ya que la industria electrónica se ha convertido en un elemento de la vida diaria en el mundo.

“Querétaro siempre va un paso adelante y esta firma de convenio nos permite ir avanzando, dándole herramientas a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios para que valgan más”, aseguró.

A partir de esta firma ambas se impulsará la capacitación de estudiantes y profesionales bajo estándares internacionales; se promoverán certificaciones técnicas que eleven la calidad de la manufactura electrónica en la región; así como se facilitará la vinculación entre la academia y la industria a través de eventos, programas y actividades conjuntas.

En su mensaje, la directora de la asociación en México, Lorena Villanueva, destacó que Querétaro es sinónimo de innovación y excelencia, la industria electrónica es la más importante a nivel mundial, por lo que el hub electrónico por excelencia es el estado de Querétaro.

Durante su intervención, el director general del ICATEQ, Agustín Casillas Gutiérrez, señaló que esta alianza representa una nueva oportunidad para la capacitación de las empresas del sector electrónico en el estado, para dar servicios en diseño, elaboración, soldadura y fabricación de tarjetas electrónicas.

Puntualizó que esta alianza es la oportunidad para poder certificar al personal en las empresas locales, preparar a los perfiles y que la gente tenga una oportunidad de incrementar su ingreso, lo que detonará en una mejor calidad de vida. 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se abre enorme socavón en el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla
Investigan muerte de joven en Jacona, Michoacán 
Detienen a mujer que quitó la vida a su padre y permaneció prófuga por más de 20 años en CDMX
“Cachimbas” de Tarimbaro, Michoacán, blanco de la delincuencia; en tres meses tres mujeres asesinadas
Más información de la categoria
Padre atenta contra la vida de su hijo de 2 años para no pagar pensión; menor se encuentra en estado crítico
Sheinbaum y Rubio hablaron de Ismael Zambada en reunión de alto nivel
Jornada violenta en Matamoros deja dos policías y tres civiles heridos
Pronostican lluvias intensas en el noroeste del país por presencia de “Lorena”
Comentarios