Atestigua Marco Del Prete incorporación del ICATEQ a Global Electronics Association

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, firmó como testigo de honor la incorporación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ) a la Global Electronics Association, lo que lo convertirá en el primer centro de formación técnica estatal en México en incorporarse a la asociación.

Del Prete Tercero indicó que vincular el conocimiento a través de la práctica y del ICATEQ, genera en Querétaro una ventaja competitiva que otros estados no tienen, ya que la industria electrónica se ha convertido en un elemento de la vida diaria en el mundo.

“Querétaro siempre va un paso adelante y esta firma de convenio nos permite ir avanzando, dándole herramientas a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios para que valgan más”, aseguró.

A partir de esta firma ambas se impulsará la capacitación de estudiantes y profesionales bajo estándares internacionales; se promoverán certificaciones técnicas que eleven la calidad de la manufactura electrónica en la región; así como se facilitará la vinculación entre la academia y la industria a través de eventos, programas y actividades conjuntas.

En su mensaje, la directora de la asociación en México, Lorena Villanueva, destacó que Querétaro es sinónimo de innovación y excelencia, la industria electrónica es la más importante a nivel mundial, por lo que el hub electrónico por excelencia es el estado de Querétaro.

Durante su intervención, el director general del ICATEQ, Agustín Casillas Gutiérrez, señaló que esta alianza representa una nueva oportunidad para la capacitación de las empresas del sector electrónico en el estado, para dar servicios en diseño, elaboración, soldadura y fabricación de tarjetas electrónicas.

Puntualizó que esta alianza es la oportunidad para poder certificar al personal en las empresas locales, preparar a los perfiles y que la gente tenga una oportunidad de incrementar su ingreso, lo que detonará en una mejor calidad de vida.