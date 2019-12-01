Asume la Presidencia Provisional del IEM la consejera electoral Selene Lizbeth González Medina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 22:02:27

Morelia, Michoacán, a 26 de junio de 2026.- En cumplimiento del Acuerdo INE/CG343/2026, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), este viernes se llevó a cabo el acto solemne de toma de protesta de la Mtra. Selene Lizbeth González Medina como Presidenta Provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Durante el acto protocolario, celebrado en la Sala de Sesiones del IEM, la Presidenta Provisional rindió la protesta de ley para asumir las atribuciones inherentes al cargo, reafirmando el compromiso institucional de conducir los trabajos del organismo bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, que rigen la función electoral.

Con esta designación, el Instituto Electoral de Michoacán da continuidad a sus actividades institucionales previstos por la legislación electoral, en beneficio de la democracia en la entidad.