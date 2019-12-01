Asume el alcalde de Corregidora la presidencia del Cabildo Metropolitano

Corregidora, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- El alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, asumió, por los próximos seis meses, la presidencia del Cabildo Metropolitano, con el propósito de fortalecer la coordinación y atender de manera conjunta los retos que comparten Querétaro, El Marqués, Huimilpan y Corregidora como zona metropolitana.

Adelantó que promoverá cuatro proyectos estratégicos, entre ellos, el Protocolo Metropolitano para la Temporada de Lluvias, que contempla la homologación de los Atlas de Riesgo, la identificación de zonas vulnerables y el fortalecimiento de los sistemas de alerta y respuesta temprana y el Protocolo Metropolitano Permanente para la Atención de Incendios, con apoyo intermunicipal inmediato y operativos conjuntos más eficaces.

“Así como la creación del Registro Metropolitano de Agresores de Animales, para fomentar municipios más responsables y comprometidos con el bienestar animal y el fortalecimiento de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad”.

“Porque cuando trabajamos unidos nos convertimos en una sola región, en una sola voluntad y en una sola fuerza al servicio de nuestra gente. Hoy asumo esta presidencia con plena conciencia de lo que representa: la responsabilidad de fortalecer la coordinación entre municipios, el compromiso de ejercer un liderazgo firme y cercano, y la obligación de dar resultados que se traduzcan en mayor tranquilidad y bienestar para nuestras familias”.

El presidente saliente del Cabildo Metropolitano y alcalde de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, reconoció la voluntad de los ediles para realizar proyectos en materia de salud, medio ambiente, Protección Civil, movilidad, participación ciudadana, bienestar animal y recuperación de espacios públicos.

“Desde que asumimos la presidencia de este Cabildo Metropolitano en agosto del año pasado, juntos hemos impulsado una agenda intermunicipal enfocada en resolver las necesidades de la gente, la voluntad de quienes lo integran, ha hecho posible una coordinación muy activa”.