Astudillo le da tres vueltas a aspirantes de Morena para el 2027: Martín Arango 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, afirmó que si para el 2027, el diputado federal y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, Ricardo Astudillo Suárez, fuera el candidato a la gubernatura, le daría tres vueltas a cualquier aspirante de la Cuarta Transformación (4T).

Expresó que Ricardo Astudillo representa una figura fuerte dentro de la 4T, por lo que sería el personaje principal y natural para la elección interna para el siguiente proceso electoral.

“Me preguntabas que qué opino de que Ricardo Astudillo vaya a ser el candidato del Verde por Morena, yo creo que le da tres vueltas a cualquiera de los otros que se está hablando de la 4T; esta es la realidad, les da tres vueltas y les ha dado tres vueltas no solo en los últimos meses, sino en los últimos años”, dijo.

Reconoció que al interior del Acción Nacional, también se buscará que los perfiles que se establezcan para los distintos puestos de elección popular en el 2027, tienes que cumplir con características específicas, principalmente que sean cercanos a la gente y sean sensibles a las problemáticas sociales de la entidad.

“Tendrá que ser una persona humilde, con valores y con mucha empatía a las necesidades de los queretanos, que sienta y viva los problemas que se viven en la calle, porque me parece que es la única manera de poder resolverlos; alguien que ni siquiera viva en Querétaro, pues cómo va a conocer de los problemas que aquí tenemos los queretanos”.

Puntualizó que el PAN seguirá evaluando los perfiles internos con base en su compromiso con la ciudadanía, la honestidad y la capacidad de mantener la confianza que a población ha depositado en los gobiernos panistas del estado.

Recalcó que una vez que lleguen los tiempos electorales se comenzará a perfilar a los actores que podrían aparecer en las boletas.