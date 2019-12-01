Asisten más de 200 personas a la primera misa en la Nueva Catedral: vicario Martín Lara 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:35:22

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- El vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, informó que las primeras misas celebradas en la nueva catedral registraron una asistencia masiva y una respuesta “muy positiva” por parte de la ciudadanía.

Esto, luego de que a partir de este domingo pasado (12 de abril) se realizó la primera misa en la capilla que alberga la nueva Catedral de Querétaro, cuya inversión será de 500 millones de pesos, y que aún se encuentra en periodo de construcción.

Lara Becerril recordó que este domingo se realizaron dos celebraciones: una a las 10:00 de la mañana y otra a la 13:30 horas, ambas registraron lleno total, al grado de que el estacionamiento resultó insuficiente y parte de la calle tuvo que ser utilizada para recibir a los asistentes.

“La respuesta nos dio mucha esperanza pues la capilla cuenta con capacidad para 200 personas sentadas, aunque en las primeras celebraciones hubo fieles de pie, lo que refleja el interés creciente de la comunidad.

Además de las misas dominicales, se han programado celebraciones ordinarias los sábados a las 18:00 horas y entre semana a las 7:15 horas, con una participación inicial de unas 30 personas.

El calendario litúrgico también contempla celebraciones especiales: cada 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe, cada 25 de mes en honor a Santiago Apóstol, patrono de la catedral, y cada 28 de mes en honor a San Judas Tadeo.

Destacó que, al ser la catedral, el obispo Fidencio López Plaza otorgó las facultades para oficiar sacramentos como bodas y bautismos, lo que refuerza su papel como centro espiritual de la diócesis.

“Fue un muy buen inicio sobre todo por la respuesta ciudadana la cual marca un precedente alentador para la vida religiosa en Querétaro”.