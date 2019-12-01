Asiste Luis Nava a entrega de canastas alimentarias en Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, asistió a la entrega de canastas alimentarias en La Negreta en el municipio de Corregidora, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer la alimentación de quienes viven en situación de vulnerabilidad.

“El programa Contigo en tu mesa es un programa para poder apoyar adultos mayores y a personas con vulnerabilidad para darles la mejor alimentación y que con esto puedan tener una mejor calidad de vida”, señaló.

Durante la jornada, el Secretario destacó que este programa beneficia en Corregidora a mil 567 personas y forma parte de una política social cercana, enfocada en atender de manera directa a las familias queretanas, a través de apoyos que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a garantizar una alimentación adecuada en los hogares.

Luis Nava subrayó la importancia de mantener el trabajo en territorio, ya que permite conocer de primera mano las necesidades de la población y asegurar que los programas sociales lleguen a quienes realmente los requieren, especialmente en comunidades con mayor demanda de apoyos.