Asiste Luis Nava a entrega de canastas alimentarias en Corregidora, Querétaro

Asiste Luis Nava a entrega de canastas alimentarias en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 20:37:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, asistió a la entrega de canastas alimentarias en La Negreta en el municipio de Corregidora, con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer la alimentación de quienes viven en situación de vulnerabilidad.

“El programa Contigo en tu mesa es un programa para poder apoyar adultos mayores y a personas con vulnerabilidad para darles la mejor alimentación y que con esto puedan tener una mejor calidad de vida”, señaló.

Durante la jornada, el Secretario destacó que este programa beneficia en Corregidora a mil 567 personas y forma parte de una política social cercana, enfocada en atender de manera directa a las familias queretanas, a través de apoyos que contribuyen a mejorar su calidad de vida y a garantizar una alimentación adecuada en los hogares.

Luis Nava subrayó la importancia de mantener el trabajo en territorio, ya que permite conocer de primera mano las necesidades de la población y asegurar que los programas sociales lleguen a quienes realmente los requieren, especialmente en comunidades con mayor demanda de apoyos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida a abuelita reportada como desaparecida tras días de búsqueda en Uruapan, Michoacán
Abandonan cuerpo maniatado en Uruapan, Michoacán; dejaron cartulina con un mensaje
Confirman asesinato de cinco trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa
Refuerza Sedena operativos en Colón y San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Hallan sin vida a abuelita reportada como desaparecida tras días de búsqueda en Uruapan, Michoacán
Abandonan cuerpo maniatado en Uruapan, Michoacán; dejaron cartulina con un mensaje
Confirman asesinato de cinco trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa
Accidente en avenida del Parque de Querétaro, deja a una persona sin vida 
Comentarios