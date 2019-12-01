México producirá sus propias vacunas: Sheinbaum firma acuerdo con Moderna, Birmex y Liomont

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 21:44:25

Ciudad de México, 9 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este lunes firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, la farmacéutica Liomont y la empresa internacional Moderna, con el objetivo de impulsar la producción de vacunas en territorio nacional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria federal destacó la relevancia del convenio, el cual busca fortalecer la capacidad del país para fabricar biológicos, especialmente aquellos basados en tecnología de ARN mensajero.

“Hoy es un día muy importante para nuestro país. Estamos firmando un acuerdo con Moderna, que es una de las empresas mundiales que realizan la vacuna de ARN mensajero”, señaló Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que estas empresas fueron clave durante la pandemia de covid-19 en la fabricación de vacunas, y subrayó que el nuevo acuerdo permitirá avanzar hacia la soberanía sanitaria del país.

“Con Moderna, con la empresa Liomont y Birmex, que es del Estado mexicano, estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí en México”, enfatizó.

El convenio forma parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el sistema de salud, garantizar el abasto de vacunas y reducir la dependencia del exterior en la producción de insumos médicos estratégicos.