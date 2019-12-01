Plan Michoacán en enero; prensa documenta 20% más homicidios que los reportados oficialmente; 109 víctimas incluyendo policías, mujeres y menores de edad

Morelia, Mich., a 9 de febrero de 2026.- En materia de inseguridad, poco ha cambiado en Michoacán: en enero se cometieron 109 asesinatos y no 87, como asegura an las cifras preliminares compartidas por las autoridades, que como en otros meses, restan números a los casos de los homicidios registrados en la entidad.

Policías ejecutados, masacres, mujeres y adolescentes asesinados, inocentes destrozados por minas terrestres, homicidios múltiples, familias calcinadas, fue la constante en el primer mes del año en territorio michoacano, donde ninguna región se escapa a la narcoviolencia que se empeña en ocultar el gobierno estatal.

En enero, los 109 asesinatos ocurrieron en al menos 28 municipios, principalmente Uruapan, Apatzingán, Morelia y Zamora; de hecho, fue Uruapan el municipio que registró mayor numero de homicidios con 22, después Apatzingán con 14 lo mismo que Morelia y Zamora 9.

Una muestra

De los hechos de inseguridad que marcaron enero, destacó el múltiple asesinato de una familia intérprete de lengua de señas mexicanas que trabajaban para el gobierno estatal y el Congreso del Estado, entre otras dependencias.

Fue el 17 de enero cuando en la comunidad de Ucareo, en el municipio conurbado de Zinapécuaro, fueron hallados los cuerpos calcinados de tres personas que de momento no fueron identificadas, pero el jueves 22, la Fiscalía confirmó la identidad de las víctimas: era la familia compuesta por Víctor Manuel M., su esposa, Anayeli H., y la hija de ambos, Megan Eileen M.H., que había desaparecido una semana antes en Morelia.

Días más tarde sería capturado en el estado de Morelos el presunto homicida, familiar de una de las víctimas y se ventilaría que la causa del triple asesinato, era por una deuda.

Municipios y cifras

De acuerdo con la investigación hemerográfica, del conteo día a día, además de Uruapan, Apatzingán, Morelia y Zamora, que concentraron 58 homicidios, más del 50 por ciento del total de enero, los otros municipios que registraron asesinatos fueron los siguientes, de más a menos:

Jacona 6, Cuitzeo 6, Buenavista 5, Puruándiro 5, Aguililla 3, lo mismo que Zinapécuaro y Tepalcatepec; Chilchota 2, Tarímbaro 2, Lázaro Cárdenas 2, Queréndaro 2; mientras, los municipios que contabilizaron al menos un caso, fueron Tocumbo, Pátzcuaro, Acuitzio, Parácuaro, Tacámbaro, Tingambato, Zitácuaro, Salvador Escalante, Aquila, Contepec, Tzitzio, Coahuayana y Múgica.

Policías en la mira

Como en otros meses, enero no fue la excepción en el asesinato o ejecución de policías, sobre todo municipales, caídos ellos a manos de grupos de sicarios a la orden del crimen organizado.

El 1 de enero, sujetos fuertemente armados a bordo de 4 camionetas ingresaron del estado de Jalisco a Tocumbo y atacaron a elementos de la Policía Municipal que mantenían vigilancia en la entrada a la cabecera; el saldo, el policía Javier Tenis Ceja, de aproximadamente 45 años de edad, fallecido.

El sábado 10 de enero en Zamora, luego de una agresión armada en contra de tres oficiales de la Policía Municipal de Zamora, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente abandonado por los sicarios durante la agresión que dejó tres oficiales muertos. Los agentes caídos en su deber, fueron identificados como Israel Reyes Castillo, Roberto Alfredo Bravo García y Luis Manuel Mendoza Montalvo.

El 16 de enero, en Apatzingán, una joven mujer policía que se encontraba en su día de descanso, perdió la vida antes de ser ingresada a un hospital de Apatzingán, tras ser baleada en la colonia Rubén Romero; la elemento fue identificada como Margarita A., de 31 años de edad.

Mujeres asesinadas

El 5 de enero en Morelia, una mujer de aproximadamente 60 años de edad, fue asesinada de un balazo en la cabeza en un domicilio ubicado a la orilla del camino rural Pueblo Viejo–Arroyo Colorado, en la zona de la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia. Autoridades policiales indicaron que el presunto responsable es el hijo de la víctima, quien inicialmente huyó pro después fue detenido,

El sábado 10 de enero en Puruándiro, por la madrugada, delincuentes perpetraron al menos dos agresiones, en las que tres personas fueron asesinadas a balazos y otra resultó lesionada en distintos puntos de esa ciudad; una de las víctimas mortales fue identificada como Jesús Armando A., de 20 años de edad; más tarde las autoridades recibieron el reporte de dos personas ejecutadas en la comunidad de Los Reyes, ahí mismo en Puruándiro y fueron reconocidas como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad y Guillermina G. M., de 51 años.

Ese mismo 10 de enero, pero en Epitacio Huerta, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María Elizabeth “N”, por su posible responsabilidad en el homicidio de su hija de 1 año. De acuerdo con los datos obtenidos, ese día la investigada habría trasladado a la menor a un terreno ubicado en la localidad de Palo Dulce, donde presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, la mujer se habría autolesionado con la misma arma y se retiró del sitio para solicitar auxilio. Fue atendida y trasladada a un hospital de la región, mientras que autoridades municipales y federales implementaron un operativo de búsqueda al tener conocimiento de la desaparición de la niña.

El 16 de enero en Apatzingán, una joven mujer policía que se encontraba en su día de descanso, perdió la vida luego de ser baleada en la colonia Rubén Romero; la víctima fue identificada como la Policía Municipal Margarita A., de 31 años de edad.

El 22 de enero en la comunidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, fueron localizados los cuerpos calcinados de Víctor Manuel M., su esposa Anayeli H., y la hija de ambos, Megan Eileen M.H., que había desaparecido una semana antes en Morelia; el matrimonio era intérprete de lengua de señas mexicana.

El 23 de enero en Buenavista, una joven fue decapitada y su cuerpo abandonado junto con un narco - mensaje, en las inmediaciones de la carretera Buenavista – Peribán; tenía 22 años de edad y se dedicaba al comercio y fue reconocida como Daniela C.

El 28 de enero en Puruándiro, un matrimonio fue “levantado” por sujetos armados y los cuerpos sin vida fueron hallados horas después en el estado vecino de Guanajuato; la pareja fue identificada como Damaris “C” y su esposo Raúl “L”, conocidos comerciantes y propietarios de un negocio de helados en el Centro Histórico del municipio.

El 31 de enero en Buenavista, fueron localizadas tres personas ejecutadas y envueltas con varias cobijas a un costado de la carretera Apatzingán - Buenavista. Las autoridades confirmaron que se trataba de dos hombres y una mujer que a simple vista presentaban mutilaciones y quemaduras.

Otros casos

El 1 de enero en Chilchota, dos hombres fueron ejecutados y sus cuerpos hallados en una terracería de municipio; de acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que los fallecidos serían halcones de un grupo criminal asesinados por sus rivales.

El 4 de enero en Buenavista, el cuerpo sin vida, embolsado y con huellas de violencia de un hombre desconocido, fue localizado tirado a un lado de la carretera Tepalcatepec – Buenavista.

El 5 de enero en Cuitzeo, es hallado un cuerpo abandonado descuartizado en ese municipio.

El jueves de enero otra vez en Cuitzeo, la Fiscalía General del Estado dio parte del hallazgo de diez costales plastificados de color blanco, en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados. Posteriormente los restos serían identificados como Kevin J. L., de 15 años de edad; César M. S., de 17; Yovani G. H., de 18 y Diego Javier L., de 20 años.

El 10 de enero en Apatzingán, se registró una doble ejecución en la colonia Niños Héroes; en el lugar fueron localizados alrededor de 18 casquillos percutidos de arma corta y de las víctimas solo se supo que uno de ellos tenía entre 20 y 25 años de edad y el segundo, de entre 18 y 25 años.

El 12 de enero en Apatzingán, fueron localizados los cuerpos sin vida con huellas de violencia, de 6 personas del sexo masculino en un predio cerril de la comunidad de El Guayabo, perteneciente al municipio; se trataba de 4 adultos y dos menores, que habían sido privados de su libertad en el municipio de Buenavista. Fueron identificados como Francisco M., de 42 años de edad y sus tres hijos, Jesús, Ulises y Noé, de 13, 15 y 20 años de edad respectivamente. Los otros dos asesinados fueron Manuel O., de 19 años y Rodrigo L., de 42 años de edad.

El 12 de enero otra vez en Apatzingán, tres presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrenarse a balazos en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en una zona cerril en los límites con Aguililla; días después fueron identificados dos de los tres fallecidos: Cristian David S., de 23 años de edad, originario de Cucuta Norte, en el departamento de Santander, Colombia y

Jonathan Ricardo H., un menor de 17 años de edad, originario del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

El 13 de enero en Queréndaro, fueron encontrados embolsados los cuerpos sin vida de dos hombres a la orilla de la carretera Pueblo Viejo – Tiradores.

El 15 de enero en Aquila, los restos de un hombre fueron localizados en un predio de la zona serrana del municipio; de acuerdo con las autoridades, la víctima pereció a consecuencia del estallido de un artefacto explosivo improvisado, en las cercanías de la población de Los Ocotes y fue identificado como Domingo, de 40 años de edad.

El 17 de enero en Uruapan, se registró un doble homicidio en un domicilio ubicado en la colonia El Planetario, al oriente de la ciudad; se informó que ambos tenían una edad aproximada de entre 45 y 50 años.

El 21 de enero también en Uruapan, luego de permanecer hospitalizado por espacio de más de 15 días, el periodista Antonio Balam, perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser baleado el pasado 4 de enero en esa ciudad.

El 22 de enero en el vecino estado de Guanajuato, fueron localizados asesinados tres uruapenses reportados como desaparecidos desde el 17 de enero; el paradero de otro hombre que los acompañaba es ignorado hasta el momento, pero los occisos fueron identificados como Víctor Manuel M., de 51 años; Alejandro C., de 34 y Benjamín U., de 72 años, mientras que José Alberto M., de 28 años, permanece como desaparecido. De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía de Michoacán, estas personas fueron vistas por última vez el pasado 17 de enero en el mirador del Lago de Pátzcuaro; viajaban en un vehículo Nissan, Tsuru, color blanco y luego de que familiares perdieron comunicación con ellos, decidieron denunciar los hechos y a través de las redes sociales difundieron sus fotografías y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlos. Hasta la fecha, no se sabe dónde fueron privados de la vida.

El 28 de enero en Morelia, un hombre totalmente calcinado, cuyo cuerpo empezaba a ser devorado por animales carroñeros, fue localizado en una brecha de terracería que conduce de la carretera Morelia – Chiquimitío.

El 29 de enero en Tepalcatepec, en la zona serrana, fue el escenario de enfrentamientos armados en los que las fuerzas del orden abatieron a tres presuntos delincuentes y en otro hecho, dos uniformados resultaron gravemente heridos tras el estallido de un explosivo improvisado tipo mina, de los colocados por los grupos criminales.

El 31 de enero en Buenavista, fueron localizadas tres personas ejecutadas y envueltas con varias cobijas a un costado de la carretera Apatzingán - Buenavista. Las autoridades confirmaron que se trataba de dos hombres y una mujer que a simple vista presentaban mutilaciones y quemaduras.