En los primeros 8 días de febrero, 11 homicidios en Zamora, Michoacán; 4 mujeres entre las víctimas

Morelia, Mich., a 9 de febrero de 2026.- En el segundo mes del año, febrero, Zamora se ha convertido en la ciudad más violenta de Michoacán, con 11 asesinatos en 8 días, varios de ellos cometidos en antros y bares del otrora tranquilo municipio.

No bien comenzaba febrero cuando el domingo 1, un joven fue asesinado a balazos a unos metros del arco de entrada a la Tenencia de Ario de Rayón, en el tramo carretero Puente de Tubos - Ario de Rayón; cuando al lugar de los hechos arribaron paramédicos de Rescate, confirmaron la muerte del sujeto, un muchacho de entre 20 y 25 años de edad.

Ese mismo domingo fue hallado el cadáver de un hombre que presentaba huellas de violencia y tenía las manos atadas; fue localizado flotando en las aguas del Río Duero, cuando vecinos de la colonia Salinas de Gortari reportaron al número de emergencias que a un costado de la calle Uranio y a la altura del predio Santa Cruz, se encontraba una persona al interior del cuerpo de agua. La víctima tenía entre 40 y 65 años de edad.

El lunes 2, sujetos armados asesinaron a dos hombres durante la madrugada por fuera del bar The Madison, donde se realizaba un evento de música norteño-banda, en la avenida Manuel Gómez Morín, casi esquina con Educación; las víctimas fueron identificadas como José María C., de 38 años de edad, vecino del fraccionamiento Lagos del Bosque y conocido como “El Charro” y Luis Leonardo L. L., de 22 años, con domicilio en la colonia Ramírez; ambos originarios de esta ciudad.

Ese mismo lunes ya por la tarde, una pareja que se trasladaba a bordo de una motocicleta, fue atacada a balazos en la Tenencia de Ario de Rayón, a la altura del puente de la entrada al Fraccionamiento Riberas del Duero; él tenía entre 30 y 35 años de edad y ella entre 25 y 30 años.

Ya por la noche siguió la racha de violencia homicida en Zamora, cuando se registró otro ataque armado en la ciudad, ahora en un conocido bar de la colonia 20 de Noviembre; el atentado dejó como saldo una pareja sin vida y un masculino lesionado. Se supo que desconocidos armados abrieron fuego en contra de varias personas al interior del establecimiento "Bucaneros Bar", ubicado entre la avenida del Vergel y la avenida Juárez. Las víctimas fueron reconocidas como Dominic A., y Joana Marlene N., ambos de 26 años de edad.

El sábado 7 una mujer de apenas 21 años de edad, fue privada de la vida a balazos mientras se encontraba en la entrada de su domicilio, en el Andador Monte de las Cruces, número 29, en la colonia Miguel Hidalgo, donde la víctima se hallaba recostada en un sillón cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El domingo por la mañana, autoridades investigadoras confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un inmueble ubicado también en la colonia Miguel Hidalgo; en el lugar fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre, ambos envueltos en cobijas. La mujer fue identificada como Sandra Karina L., de 32 años de edad, mientras que el masculino respondía al nombre de José Andrés D., de 22 años.