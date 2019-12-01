Se mantiene cerrado, por ahora, Salón de Belleza del Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 22:28:12

Ciudad de México, 9 de febrero del 2026.- El salón de belleza instalado en el Senado de la República será suspendido de manera temporal, informó este lunes el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien además anunció una revisión integral de los espacios y servicios disponibles para los legisladores.

En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena en el Senado señaló que la inspección se realizará sin emitir juicios ni descalificaciones, al subrayar que cualquier trabajo realizado de manera lícita es digno y honra a las personas.

“Quiero precisar que la próxima semana haremos una revisión completa de los espacios y de otros servicios que se ofrecen para el desempeño de las funciones de las y los senadores y de la gente que nos acompaña cuando hay sesiones, visitantes e invitados”, declaró.

Mier Velazco reconoció que la suspensión del servicio representa una situación incómoda para la maquillista y peinadora que laboraba en el lugar, ya que afecta directamente sus ingresos económicos.

“Imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana la vida honestamente, estar inmersa en una situación así no es una cosa sencilla”, expresó.

La revisión de los espacios forma parte de un proceso interno para evaluar los servicios que operan dentro del recinto legislativo y su pertinencia, sin que hasta el momento se haya informado si el salón de belleza volverá a operar de manera permanente.