Se mantiene cerrado, por ahora, Salón de Belleza del Senado

Se mantiene cerrado, por ahora, Salón de Belleza del Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 22:28:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de febrero del 2026.- El salón de belleza instalado en el Senado de la República será suspendido de manera temporal, informó este lunes el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien además anunció una revisión integral de los espacios y servicios disponibles para los legisladores.

En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena en el Senado señaló que la inspección se realizará sin emitir juicios ni descalificaciones, al subrayar que cualquier trabajo realizado de manera lícita es digno y honra a las personas.

“Quiero precisar que la próxima semana haremos una revisión completa de los espacios y de otros servicios que se ofrecen para el desempeño de las funciones de las y los senadores y de la gente que nos acompaña cuando hay sesiones, visitantes e invitados”, declaró.

Mier Velazco reconoció que la suspensión del servicio representa una situación incómoda para la maquillista y peinadora que laboraba en el lugar, ya que afecta directamente sus ingresos económicos.

“Imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana la vida honestamente, estar inmersa en una situación así no es una cosa sencilla”, expresó.

La revisión de los espacios forma parte de un proceso interno para evaluar los servicios que operan dentro del recinto legislativo y su pertinencia, sin que hasta el momento se haya informado si el salón de belleza volverá a operar de manera permanente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan muerto en Culiacán a sobrino de Ismael Zambada, líder delincuencial mexicano recluido en EU
Padre e hija se debaten entre la vida y la muerte tras ser atropellados por camioneta "fantasma" en el EdoMex
En los primeros 8 días de febrero, 11 homicidios en Zamora, Michoacán; 4 mujeres entre las víctimas
Plan Michoacán en enero; prensa documenta 20% más homicidios que los reportados oficialmente; 109 víctimas incluyendo policías, mujeres y menores de edad
Más información de la categoria
Hallan muerto en Culiacán a sobrino de Ismael Zambada, líder delincuencial mexicano recluido en EU
Se mantiene cerrado, por ahora, Salón de Belleza del Senado
Padre e hija se debaten entre la vida y la muerte tras ser atropellados por camioneta "fantasma" en el EdoMex
México producirá sus propias vacunas: Sheinbaum firma acuerdo con Moderna, Birmex y Liomont
Comentarios