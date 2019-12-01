Hallan sin vida a abuelita reportada como desaparecida tras días de búsqueda en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 18:51:03

Uruapan, Michoacán, 9 de febrero del 2026.- El cuerpo sin vida de una mujer de 84 años que había sido reportada como desaparecida el 27 de enero, fue localizado en el fondo de un barranco en el cerro de La Cruz de esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Catalina M., de 81 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.