Padre e hija se debaten entre la vida y la muerte tras ser atropellados por camioneta "fantasma" en el EdoMex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 22:21:37

San Mateo Atenco, Estado de México, 9 de febrero del 2026.- Un padre y su hija se encuentran en estado de salud grave luego de ser atropellados por el conductor de una camioneta que circulaba a exceso de velocidad en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:30 horas de este lunes, cuando las víctimas se desplazaban en una bicicleta sobre la calle Chapultepec, en el barrio San María.

De acuerdo con una grabación del momento del siniestro, una camioneta blanca impactó directamente a ambas personas, proyectándolas varios metros por el aire antes de que el vehículo chocara contra un poste y continuara su marcha.

Tras el accidente, las víctimas permanecieron conscientes, aunque las lesiones les impidieron levantarse o moverse, por lo que fueron auxiliadas posteriormente por servicios de emergencia.

Vecinos de la zona exigieron justicia para que el caso no quede impune. Gracias a la colaboración ciudadana, fue posible identificar al presunto responsable, quien habría huido del lugar y fue localizado posteriormente en un fraccionamiento del mismo municipio.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Policía Estatal, Policía Municipal y la Guardia Nacional, lograron la detención del conductor, identificado como Óscar “N”, empleado de una empresa particular.

Habitantes del municipio realizaron una manifestación para exigir justicia por las víctimas del atropellamiento, mientras que el Ayuntamiento de San Mateo Atenco informó que brindará acompañamiento a las familias afectadas en los procesos jurídicos correspondientes.