Asfixia presupuesto 2026 a estados y municipios: Armando Tejeda 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2025.- Estamos ante un escenario gris, en el que se verá un menor apoyo para el desarrollo de nuestros estados y municipios, con menos presupuesto para el 2026, advirtió Armando Tejeda Cid, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Al señalar que este lunes inicia el análisis y discusión del paquete presupuestal para el 2026, Tejeda Cid expresó su preocupación por los estados y municipios que percibirán menos recursos, lo que provocará una mayor dependencia y un pobre desarrollo local.

“A pesar del planteamiento de un incremento a las participaciones para estados y municipios en un 5.14 por ciento, en realidad dejarán de percibir el 1.6 por ciento, lo que asfixia a los estados y sus municipios dejándolos sin obra pública, sin infraestructura, sin programas sociales. Estamos ante un presupuesto autoritario que desea concentrar el desarrollo y el destino del recurso”.

Recalcó que las y los legisladores de Acción Nacional defenderán el equilibrio del presupuesto, para garantizar que se destinen los recursos necesarios para fortalecer el campo, impulsar la infraestructura en salud, en carreteras, además de volver a contemplar un fondo para actuar de manera efectiva ante desastres naturales, como el FONDEN.

“Este lunes iniciamos con el análisis del presupuesto, es importante garantizar que se cubran sectores fundamentales como salud, infraestructura carretera, educación, y por supuesto que vamos a defender al campo mexicano. No vamos a retroceder, ni a permitir que se apruebe un presupuesto autoritario, insensible e injusto”.

Tejeda Cid detalló también que defenderá el presupuesto destinado a Michoacán, y exigirá al Gobierno Federal que cumpla con los compromisos pendientes, entre ellos la federalización de la nómina magisterial y la mejora de la infraestructura carretera, que presenta varias deficiencias, poniendo en riesgo a la población.

“Seguiremos insistiendo para que cumplan con las promesas que hicieron a las y los michoacanos, promesas que no se han cumplido y que urgen para garantizar calidad de vida. Requerimos atención urgente en las carreteras, rehabilitarlas y mejorar sus condiciones, además del cumplimiento en la federalización del pago de la nómina magisterial”.

El legislador panista reiteró que entre los temas fundamentales a tocar en la reunión de la Comisión, será un presupuesto justo y equilibrado para el campo, con más programas, apoyos para compra de semillas, fertilizantes, establecer precios de garantía; políticas públicas que lo fortalezcan, como vía para impulsar el crecimiento económico y garantizar una política alimentaria para el país.

