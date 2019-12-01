Asegura Braulio Guerra Urbiola que de los 105 queretanos que están inscritos en el padrón nacional de deudores alimentarios, solamente uno ha cambiado su estatus

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 13:23:40

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de septiembre de 2025.- El hecho de que el 99.99 por ciento de los deudores alimentarios que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (Renoa) sin ninguna consecuencia es simplemente poesía política, aseguró Braulio Guerra Urbiola, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Necesitamos las herramientas necesarias y dientes para que los deudores alimentarios paguen el que la ley los ponga en un registro nacional porque a estos deudores no les está importando ni están teniendo ninguna consecuencia por no pagar (…) ¿Por qué no pagan? Porque no hay una consecuencia, ¿no? Entonces son poesía política, ¿no?”.

Guerra Urbiola reconoció que de las 105 personas que se encuentran inscritas en este padrón nacional de deudores alimentarios, sólo uno ha podido cambiar su estatus de deudor a no deudor.

“Tendremos que hacer que estas normas se conviertan en eh herramientas que motiven acciones y conductas y que los usuarios que estén registrados paguen”.

Recordó que el incumplimiento de obligaciones alimentarias que es un delito desde hace muchos años, pero, por ejemplo, que en un trámite nacional como lo es la obtención del pasaporte no se otorgue si este se encuentra “en la lista negra”.

“La idea es que no se otorguen pasaportes, licencias de conducir y cargo de elección popular a quienes se encuentren en este registro de deudores alimentarios”.

Destacó que es necesario ser más exactos para revisar dónde están los mecanismos en donde sí les nieguen un trámite, por ejemplo, un pasaporte o licencia de conducir.

“Las autoridades administrativas tienen que incorporar en los requisitos que sean de trámite, les nieguen los requisitos, pero que incorporen en esos requisitos el certificado para demostrar que no está en el registro de deudores alimentarios”.

“La ley es un lenguaje, las normas están depositadas con un lenguaje, en un código, en un texto, hay que ponerles herramientas, hay que ponerle dientes, hay que ponerles garantías; en el mundo jurídico se llama sistema garantista que lo que dice la ley se garantice que se cumple”.

En el ámbito administrativo, refirió, es necesario que muchas autoridades administrativas eleven sus trámites solicitando el RENOA, es decir, entren a realizar una búsqueda en distintos trámites que se puede hacer, si viene o no el requerirles el RENOA.

Respecto a la persona que salió de esta lista, destalló que sale inmediatamente y si vuelve a incidir, nuevamente será inscrito en este padrón.

“La ley dice que si están en el RENOA no pueden participar a un cargo de elección popular como candidato en 2027 (…) la ley prohíbe distintos tramites administrativos, pero tendríamos que ver si la aplicación administrativa si están pidiéndolo o no”.