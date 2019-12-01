Asegura Agustín Dorantes que Chepe Guerrero está por alcanzar a Mauricio Kuri como uno de los alcaldes con más gestión en obras sociales en beneficio para Corregidora

Corregidora, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- Las y los vecinos de la colonia El Paraíso del municipio de Corregidora se han visto beneficiados con más de 30 millones de pesos en distintas obras y acciones que mejoran su calidad de vida, como fue ahora gracias a una inversión de 18 millones de pesos para la introducción de red de drenaje pluvial, pozos de visita, guarniciones, banquetas, un muro de contención, y una nueva vialidad de más de 2 mil 600 metros cuadrados.

En la reunión para la entrega de dichas obras, que encabezó junto con el secretario de Desarrollo Social del Estado (Sedesoq), Luis Nava Guerrero, el senador Agustín Dorantes puntualizó que el presidente municipal, Chepe Guerrero, está por alcanzar a Mauricio Kuri como uno de los alcaldes con más gestión de obras sociales en beneficio del municipio de Corregidora, lo que es tan sólo una muestra de la labor de equipo que se hace en el estado para seguir mejorando la calidad de vida de las y los queretanos.

“Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuidemos Corregidora, cuidemos Querétaro, logremos garantizar un lugar donde puedan crecer, desarrollarse nuestras familias. Luego vemos lo que pasa alrededor del estado y hasta nos da miedo, no queremos eso para Querétaro”.

Nava Guerrero recordó que la instrucción del Gobernador Mauricio Kuri es que las y los funcionarios se mantengan trabajando en las calles, en las colonias, junto con las y los ciudadanos, para garantizar la atención de las prioridades.

“Vamos a estar haciendo equipo, por supuesto con nuestro amigo Chepe Guerrero, con su presidente municipal, con el senador Agustín Dorantes; todos estaremos haciendo equipo para servirles, porque queremos que las familias estén mejor, y para eso, quien más lo necesite, del apoyo del Gobierno del Estado o del municipio, que sepan que cuentan con nosotros”.

Chepe Guerrero Trápala, presidente municipal de Corregidora, informó que el Paraíso se verá beneficiada este año con una obra más, que será la construcción de un parque para toda la zona, gracias al apoyo del gobernador Mauricio Kuri, y la suma de esfuerzos de distintas instancias como es la Sedesoq y el propio senador Agustín Dorantes, con lo que concluyó aquí se trabaja en unidad por todo Querétaro.

“Vean el buen ambiente que tenemos aquí, como dijo Luis, como dijera Agustín y como dijera otro buen amigo que hoy no nos pudo acompañar, pero le gustaría a mucha gente a los que estamos levantando la mano para algo, que estuviéramos enojados o peleados entre nosotros; y no lo estamos, somos amigos de hace mucho tiempo, nos conocemos, nos respetamos, nos apoyamos, pero sobre todo sabemos que no nos podemos llevar mal, porque tenemos que cuidar lo más valioso que tenemos que es nuestro estado y eso es lo que tenemos nosotros bien presente y así lo vamos a hacer hasta el final, para seguir teniendo obras de calidad, para seguir gobernando muy cerca de la gente, para tener un Querétaro seguro, aquí estamos a sus órdenes”.