Artesana michoacana Feliciana Bautista cautiva con sus rebozos con plumas

Pátzcuaro, Michoacán, 29 de marzo de 2025.- Feliciana Bautista, artesana originaria de la comunidad de Ahuirán, municipio de Paracho, cautivó nuevamente por su ingenio, calidad y talento plasmado en hermosas creaciones de rebozos con plumas.

En esta ocasión fue a la conductora de televisión Andrea Legarreta, quien estuvo unos días en Pátzcuaro, y se reunió con Feliciana para conocer de cerca el trabajo artesanal que realizan las manos talentosas del estado.

A través de sus redes sociales, Legarreta invitó a sus seguidores a maravillarse con Michoacán, promoviendo su gastronomía, paisajes, y costumbres.

“Michoacán BELLO!! Tus pueblos, paisajes, costumbres, gastronomía de lo mejor del mundo… Pero tu GENTE!!! Ufff gente hermosa, cálida y dulce!! Me quedo con el corazón llenito de amor y colores como ustedes par de hermosuras!! Gracias Feliciana por la magia de tus manos que hacen tanta belleza, gracias Lesly hermosa, eres un angelito bello y lleno de luz!! Que belleza que por medio de sus redes, el mundo puede conocerlas y conocer su arte y costumbres! Si quieren hacer un pedido escriban a @lesly_la_nina_de_los_rebozos y vean todas las hermosuras que hacen… Eso sí por favor NO REGATEAR a nuestros artesanos!! Su trabajo, tiempo, amor y dedicación vale cada centavo!! Y es ESPECTACULAR!! No dejen de apoyar a estas bellezas!! #Michoacan #Patzcuaro #Mexico”, se lee en la publicación.

En Michoacán, informó la Sectur estatal, existe una amplia riqueza artesanal, cultural, gastronómica e histórica que cautiva a turistas y visitantes, opciones turísticas que podrán conocer en la próxima Semana Santa, con la realización de más de 900 actividades en todo el estado. Todas estas opciones pueden ser consultadas en https://visitmichoacan.com.mx/semanasanta-michoacan/