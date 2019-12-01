Arroceros de Michoacán agradecen a Bedolla apoyo en precios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 08:42:35

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- Tras sostener una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, productores de arroz de Michoacán agradecieron la intervención del mandatario estatal para que contaran con el apoyo en precios de garantía.

“Manifestar nuestro profundo agradecimiento al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por su pronta intervención al resolver la problemática que teníamos desde el año 2024, con referencia al apoyo en precios de garantía del ciclo primavera verano 2024”, señala la publicación realizada por los productores.

Ramírez Bedolla refirió que el apoyo al campo que brinda la administración estatal se realiza a través de diversos programas directos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para impulsar la productividad del estado.

Destacó que la coordinación con el Gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido fundamental para atender las demandas de los diversos sectores productivos de la entidad.