Arranca prueba piloto de movilidad en Querétaro por arranque de obras del tren México-Querétaro: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Este día, se puso en marcha de un pilotaje en materia de movilidad, previo al inicio de los trabajos que realizará la Federación como parte de las obras del tren México–Querétaro, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y mitigar las afectaciones a las familias queretanas, confirmó, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera.

“Este pilotaje contempla la habilitación de retornos, el cierre de un carril y la operación del carril restante en doble sentido, todo pensado para reducir al máximo las afectaciones. Aunque se trata de una obra de carácter federal, en Querétaro nos gusta el orden y hacer bien las cosas. Por eso estamos colaborando, pero también vamos a vigilar de cerca que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, con seguridad y siempre pensando en el bienestar de las familias”.

Añadió que este ejercicio permitirá evaluar y realizar los ajustes necesarios antes del arranque formal de las obras, con el fin de que la movilidad de las personas se vea afectada en la menor medida posible, considerando que los trabajos iniciarán el próximo lunes 26 de enero.

Destacó que, si bien se trata de una obra federal, el municipio y el estado mantienen una coordinación permanente, así como labores de supervisión, para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía.