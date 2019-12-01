Arranca Morón ruta por la recuperación de Michoacán

19 de Enero de 2026
Morelia, Mich., a 19 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la organización dentro del movimiento y construir una unidad que permita la recuperación integral de Michoacán, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, inició este 2026 con un nuevo recorrido por el estado, con una serie de reuniones con liderazgos políticos y sociales de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro.

Ante la coyuntura que se vive en el país y en la entidad, el legislador se encontró con liderazgos políticos y de todos los sectores sociales en los municipios mencionados, en donde llamó a defender el proyecto de nación que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a sumarse a un esfuerzo de unidad para recuperar Michoacán.

Morón, profundizó en que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una muestra contundente de la importancia que el estado tiene para el Gobierno Federal, por lo que además de reconocer su avance y resultados, aseguró que su agenda legislativa tendrá la encomienda de potenciarlo, lo cual hará con base en las propuestas de la gente.

Externó además que para el próximo periodo de sesiones en el Senado de la República, se abordará una de las reformas más demandadas por el pueblo, la electoral, por lo que adelantó su apoyo a la propuesta que presente la Presidenta y que entre otras cosas buscará el recorte a recursos públicos destinados para partidos políticos, un de plurinominales que mantenga la representación de las minorías y que no esté en control de las cúpulas partidistas y profundizar la democracia.

Finalmente, el senador externó que próximamente visitará municipios como Maravatío, Zitácuaro, Puruándiro, Tarímbaro, Zamora, Sahuayo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Coalcomán y Zacapu, como parte de su ruta por la recuperación de Michoacán.

