Arranca la Semana de la Ciencia y la Paz: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- En el inicio de la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, Gaby Molina destacó que el conocimiento científico es una herramienta fundamental para transformar la sociedad, atender sus desafíos y construir mejores condiciones de bienestar. Señaló que acercar la ciencia a las nuevas generaciones permite desarrollar pensamiento crítico y creatividad para encontrar soluciones a los problemas de sus comunidades.

La también exsecretaria de Educación y de Cultura destacó que Michoacán cuenta con una base sólida que oscila los mil 200 investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Subrayó que la ciencia no debe permanecer únicamente en los laboratorios o espacios académicos, sino llegar a los espacios públicos, a las escuelas y a los hogares.

“La paz también se construye con conocimiento: cuando una niña o un joven descubre, pregunta y aprende, comienza a transformar su realidad”, expresó Gaby Molina, al señalar que invertir en educación, ciencia e innovación significa abrir posibilidades para las presentes y futuras generaciones. Celebró que más mujeres se incorporen a este rubro, hoy el 31.4 % de las personas dedicadas a la investigación científica en el mundo son mujeres.

Asimismo, invitó a estudiantes, docentes, familias y ciudadanía a sumarse a las actividades del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI). En su programación para esta semana se encuentra el 15 Encuentro Estatal de Robótica y Prototipos de Desarrollo Tecnológico, el próximo 13 de noviembre, además del programa Lectura Científica 2026-2027, cuyo registro cierra el mismo día. Para más información se puede consultar la página oficial: https://icti.michoacan.gob.mx.