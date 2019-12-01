Arranca Gobernador de Querétaro entrega de enseres domésticos a familias afectadas por lluvias en San Joaquín

San Joaquín, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- En continuidad a la estrategia integral de atención a las familias que sufrieron daños por las recientes lluvias en la región de la Sierra Gorda y el Semidesierto queretano, que desde Gobierno del Estado se promueve, el mandatario, Mauricio Kuri González, dio el banderazo de inicio para la distribución de 146 enseres domésticos a la población afectada, en el parque La Laguna, del municipio de San Joaquín, mediante la puesta en marcha de cinco rutas, en las comunidades Agua de Venados, San Juan Tetla, Nuevo San Joaquín, Durazno y Guadalupana; así como Azogués.

“Y decirle, por supuesto, a todos los municipios serranos que aquí vamos a seguir apoyando, estando cerca. Lupita, muchas gracias por todo tu apoyo, la gente se sintió muy cerca. Y otra vez vuelvo a repetirle, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional de primera. Muchísimas gracias. Que Dios las y los bendiga y a salir con las rutas y entregar porque la gente está muy necesitada, muchas gracias”, manifestó.

Durante su visita al séptimo pueblo mágico de Querétaro, punto desde donde partieron las unidades encargadas de entregar refrigeradores, estufas, lavadoras y colchones con base, Kuri González, en compañía del presidente municipal, Carlos Manuel Ledesma, afirmó que con esta acción se respalda a los hogares que resultaron con algún tipo de afectación derivado de la contingencia; lo cual refrenda, dijo, su compromiso de apoyar a todas las familias damnificadas de manera directa para que puedan restablecer lo más pronto posible sus condiciones de vida.

“Gracias a todo el equipo, entendemos que este es un momento muy complicado que está viviendo mucha gente. Me comentaba con el alcalde que no pasaban unas lluvias como las que estamos viviendo por lo menos hace 30 años. Pero pues a nosotros nos eligieron para responderle a la gente, para estar muy cerca de la gente. Y yo lo único que le puedo decir es que estoy muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo, del compromiso que tienen. De verdad muchísimas gracias”, expresó.

Ante habitantes de la comunidad Agua de Venado, el mandatario queretano reiteró que las autoridades estatales y municipales trabajan en conjunto para brindarles acompañamiento y velar por su recuperación, impulsando acciones para atender desde el primer día las afectaciones con obra y apoyos en las zonas impactadas. En un recorrido por las zonas que presentaron averías; reconoció y agradeció la labor del personal no operativo que conforma la administración estatal y quienes se dispusieron a atender cada uno de los municipios.

Al tomar la palabra, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, subrayó que las familias de Querétaro no están solas y por ello todo el equipo del gobierno que encabeza Mauricio Kuri se dio a la tarea de ir hasta el último rincón del estado para evaluar los daños ocasionados por la contingencia pluvial que se registró durante los días pasados; de tal manera, dijo, que se diseñó un plan que integra el arranque en el municipio de San Joaquín de cinco rutas en las comunidades más afectadas.

“En total vamos a ir el día de hoy a 23 viviendas entregando 146 enseres domésticos, ya se han entregado dos mil 187 aguas, despensas en total cinco mil 933 víveres en este municipio y además vamos a entregar 340 herramientas. En el caso de Peñamiller ya también están cinco rutas entregando a 20 viviendas, 113 herramientas, cinco mil 597 víveres y el día de hoy inician el reparto de 85 enseres domésticos, como aquí se pueden apreciar estufas, lavadoras, colchones, base de colchón y en su caso también refrigeradores”, precisó.

Destacó que, como parte del programa emergente de apoyo tras las contingencias climáticas, este jueves inician con la entrega de enseres domésticos para poder brindarles a las familias lo necesario para que regresen a la normalidad y puedan recuperar su vida cotidiana. En este marco, agradeció el acompañamiento en todo momento del Ejército Mexicano en las labores, así como a la Guardia Nacional, además reconoció la sinergia que se logró con los presidentes municipales.

“Entonces estamos llevando ya lo necesario para que las familias puedan estar tranquilas y tengan por supuesto esta atención (…) Agradecerle al General que con su equipo pues hemos estado cargando, descargando, llevando bueno víveres y ahora los enseres. General, muchísimas gracias. Pues bueno, a trabajar como lo hemos estado haciendo con todo. Venga equipo, muchas felicidades a todos”, concluyó.