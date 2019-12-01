Arranca en Querétaro el Segundo Congreso Internacional Odontológico

Querétaro, Querétaro, 22 de noviembre de 2025.- Autoridades del sector salud y representantes académicos encabezaron la apertura del Segundo Congreso Internacional Odontológico, un encuentro que reúne a especialistas nacionales y extranjeros para actualizar conocimientos y fortalecer la práctica clínica en el área de la salud bucal.

La ceremonia fue presidida por la titular de la Secretaría de Salud estatal, María Martina Pérez Rendón, quien resaltó la importancia de que el personal odontológico mantenga una preparación constante ante la incorporación de nuevas tecnologías y técnicas que influyen directamente en la calidad del servicio que reciben las y los pacientes. Señaló que este tipo de espacios permiten revisar avances, contrastar experiencias y reforzar la formación profesional.

Durante el acto se destacó que el congreso desarrollará conferencias y talleres orientados a mejorar la atención en todas las etapas de la vida, desde la prevención temprana hasta los tratamientos especializados. Las actividades fueron organizadas por el Colegio Odontológico del Estado de Querétaro, encabezado por su presidenta Deborah Vargas Benítez.

Al evento también asistieron el subcoordinador general médico, Francisco José Rivera Pesquera; la rectora de la Universidad del Valle de México, Miriam Pérez Gutiérrez, además de directivos y profesionales del ámbito universitario y del sector salud.

Las jornadas continuarán durante los próximos días con la participación de ponentes nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer las estrategias de cuidado bucodental y promover la actualización permanente en la práctica odontológica.